Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber, Kiev'de kurulan barikatları görüntüledi
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. TRT Haber, Rusya askeri birliklerinin yaklaştığı Kiev’in merkezindeki bölgelerde kurulan barikatları görüntüledi.
Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını 8 gündür sürdürüyor. Başkent Kiev’de silahlı sivillerin ve güvenlik güçlerinin savunma hazırlıkları sürüyor.
Kiev, Rusya tarafından kuşatma altına alınırken, Rus askeri konvoyları, şehrin merkezine doğru ilerliyor.
Cadde ve sokaklara barikatlar kuruluyor
Otobüsler, çöp kamyonları, kum torbaları, tekerlekler ve toplanabilen malzemeler savunma hatlarını güçlendirmek için toplanıyor.
Cadde ve sokaklara bu malzemelerle barikatlar kurularak, Rus güçlerinin yolları kesilmeye çalışılıyor.
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