Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber Kiev'deki çatışma anını görüntüledi
TRT Haber, Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Ukrayna topçu birlikleri ile Rus birlikleri arasındaki çatışma anlarını görüntüledi.
Otobüsler yolun ortasına çekildi. dev lastiklerle kapatıldı...
TRT Haber, Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Ukrayna topçu birlikleri ile Rus birlikleri arasındaki çatışma anlarını anbean görüntüledi.
Müzakere masasından çıkacak sonuçlar beklenirken, Kiev güne sakin başladı. TRT Haber ekibi, saldırının ilk günlerinde Rus zırhlı birliklerinin ezdiği sivil aracın bulunduğu noktadan Kiev’deki son durumu aktardı. pic.twitter.com/NQtJOcbrln— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 3, 2022
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