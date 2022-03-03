Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Birleşmiş Milletler: On milyonlarca kişi ölümcül tehlike altında
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'da on milyonlarca kişi ölümcül tehlike altında diyerek Rusya'dan saldırılara son vermesini istedi.
İnsan Hakları Konseyi Komiseri Michelle Bachelet'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ukrayna'daki saldırılar şiddetleniyor. Başkent Kiev yakınlarındaki büyük şehirler ile çevresi bombalanıyor.
Ukrayna'daki sivil hedefler vuruluyor. Yerleşim yerine saldırılara bir an önce son verilsin.
Ukrayna'da on milyonlarca kişi ölümcül tehlike altında kalıyor.
Ukrayna'dan kaçan göçmenler atasında yer alan Asya ve Afrika kökenlilere yönelik ayrımcılık yapıldığına dair bilgiler ulaşıyor. Bu son derece rahatsızlık verici.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Rusya Ukrayna
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