TRT Haber İsrail'deki yıkımı görüntüledi

İsrail'in hava savunma sistemini aşan İran füzeleri, Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion'a düştü.

Rishon Lezion'da İran füzelerinin yol açtığı büyük hasarı TRT Haber görüntüledi.

TRT Haber ekibi canlı yayınla bölgedeki son durumu aktardı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.