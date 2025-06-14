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Dünya
AA 14.06.2025 11:57

İran: İsrail saldırısı sonrasında Fordo Nükleer Tesisi'nde nükleer kirlilik oluşmadı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırısı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini söyledi.

İran: İsrail saldırısı sonrasında Fordo Nükleer Tesisi'nde nükleer kirlilik oluşmadı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, ülkedeki nükleer tesislerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kemalvendi, "Fordo'da saldırıya uğrayan bölgelerde kayda değer bir hasar yok. Biz bu durumu öngördüğümüz için ekipmanların ve malzemelerin önemli bir kısmını dışarıya taşımıştık. Bu nedenle geniş çaplı bir zarar oluşmamış ve radyasyon kirliliği açısından da hiçbir endişe söz konusu değildir." dedi.

Ülke genelinde hiçbir nükleer tesiste can kaybı yaşanmadığını dile getiren Kemalvendi, "Geçmişte de nükleer endüstrimizin zarar gördüğü bazı olaylar yaşanmıştı, ancak biz onları çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ettik." ifadesini kullandı.

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