Mağrib Direniş Konvoyu 2 gündür Libya’nın doğusuna giremiyor

Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonu sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, konvoyun etrafının güvenlik güçleri ile çevrildiği ve kimsenin giriş-çıkışına izin verilmediği belirtildi.

Konvoyun bulunduğu Sirte kenti girişindeki kontrol noktasında 12 Haziran akşamından itibaren 50 kilometrelik yarıçapta internetin tamamıyla kısıtlandığı kaydedilen açıklamada, konvoyun bulunduğu alana gıda girişine de izin verilmediği aktarıldı.

"Libyalı yetkilileri Konvoyun kampına uygulanan kordonu kaldırmaya ve kamp koşullarını hafifletmek için gıda maddelerinin girişine izin vermeye çağırıyoruz." ifadeleri yer alan açıklamada, konvoy organizatörleri ile Libya'nın doğusundaki yetkililer arasında görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.

Konvoy Libya'nın batı kısmından sorunsuz geçmiş ancak, 12 Haziran akşamı ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin kontrolündeki Sirte kenti girişindeki kontrol noktasında durdurulmuştu.

Libya'daki iki hükümet de Konvoy hakkında olumlu açıklamalar yapmıştı

Libya'da şu anda Trablus'ta görev yapan Abdulhamid Dibeybe hükümeti ile Bingazi'de Temsilciler Meclisinin atadığı Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki hükümet bulunuyor.

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve Tunus, Cezayir, Libya, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrib Direniş Konvoyu, 10 Haziran'da Libya’daki ilk durağı olan Zaviye kentine ulaşmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 11 Haziran'da, Mağrib Direniş Konvoyu’nun ülkesi vatandaşları tarafından karşılanması ve desteklenmesinden gurur duyduğunu belirtmişti.

Bingazi'deki Hammad hükümetinden dün yapılan yazılı açıklamada ise, Konvoyun "cesur bir halk girişimi" olduğu ve büyük bir ilgiyle takip edildiği ifade edilmiş, Mısır yönetiminin, Gazze sınırına yapılacak ziyaretlerle ilgili açıkladığı idari düzenleme ve prosedürlere uyulmasının önemli olduğuna işaret edilmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 11 Haziran'da, Gazze Şeridi sınırına yakın olan Mısır'daki Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaretlerin ancak daha önceden alınacak resmi onaylarla mümkün olabileceğini bildirmişti.