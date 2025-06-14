BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail-İran gerilimi durmalı

BM Genel Sekreteri Guterres, X sosyal medya hesabından, İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef almasını ve Tahran yönetiminin de karşılık vermesini hatırlatan Guterres, "Artık durma vakti." değerlendirmesinde bulundu.

Tansiyonun yükseldiğine işaret eden Guterres, "barış ve diplomasinin" üstün gelmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.