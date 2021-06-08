Srebrenitsa'da 1995'teki soykırımdan dolayı suçlu bulunan ve 10 yıldır tutuklu yargılanan "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in davasında nihai karar bugün açıklanacak. Tüm dikkatler Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması üzerinde.

Kurbanlar aranıyor

Mladiç'in Bosna Hersek’te 26 yıl önce katlettiği kurbanların aranmasına devam ediliyor. Bosna Hersek’te soykırım dahil, işlenen tüm suçların baş aktörlerinden Ratko Mladiç'in doğduğu Kalinovik İlçesinde bir toplu mezar kazı çalışması devam ediyor. Buradaki çalışmalarda şu ana kadar altı kafatası ve onlarca kemik bulundu.

Bir görgü tanığının ifadesinden hareketle bu toplu mezara ulaşıldı. Mezardan çıkarılan cenaze kalıntıları, işlenen vahşeti tüm çarpıcılığıyla gözler önüne seriyor.

"Muhtemelen kurbanların elleri bağlıydı"

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlıc, "İlk bulgular, önce başlarından vurulduklarını sonra da uçurumdan atıldıklarını gösteriyor. Ellerinde de teller bulundu ve bu da suçun büyüklüğünü yansıtıyor. Öldürülme anında muhtemelen kurbanların elleri bağlıydı" dedi.

Zorlu arazide görevliler halatlara tutunarak, küçük boyutlu ekipmanlarla çalışıyor. Buldukları her bir kalıntı, kayıp yakınları için bir umut.

Kurbanların yüzde 80'i bulundu



Bosna Hersek genelinde bugüne kadar yaklaşık bin toplu mezar bulundu. Bosna Hersek'te acılar hala taze. Savaşın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen kayıp 7 bin 500'den fazla kişinin izine henüz ulaşılabilmiş değil.

Kamera: Adıs Patkovıc