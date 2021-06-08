Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) başarıları son olarak Alman ve Yunan medyasında geniş yer buldu.

Alman Die Welt Gazetesi, "Etkili Türk SİHA'ları ihracatta nasıl hit oluyor" başlıklı haberinde Türk SİHA'larını mercek altına aldı.

Haberde, NATO üyesi Polonya'nın 24 adet Türk SİHA'sı sipariş ettiğine işaret edildi. Bu kararın SİHA'ların teknik özelliklerinin kanıtlanmış olması nedeniyle alındığına vurgu yapıldı. "ABD ve İsrail'in yerini Türkiye alıyor" çıkarımında bulunuldu.

Haberde iki ülkenin Batı’daki SİHA pazarını uzun süredir elinde tuttuğuna işaret edildi, "Ancak bu durum, Türkiye’de üretilen çok daha ucuz bir alternatif ile birlikte değişiyor" ifadelerine yer verildi.



Gazete, çok daha fazla ülkenin Bayraktar TB2 almak istediğine vurgu yaptı.

Yunan basınından övgü

Yunan basını da Bayraktar TB2 ile Türklerin kendilerini dünyaya ispatladıklarını yazdı.



Türkiye’nin İHA VE SİHA'larda Irak'ın kuzeyi, Suriye ve Karabağ’da kendini ispat ettiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin kendi sınırlarında da daha güçlü duruma geldiğine dikkat çekti.



Yunanistan’da bir başka haber sitesi ise, "Türkiye’nin SİHA'ları neden bu kadar satıyor" başlığıyla konuyu değerlendirdi. Haberde, Türk SİHA'larının test edildikleri ve kullanıldıkları her yerde tam puan aldıkları vurgulandı.

