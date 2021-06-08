Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 03:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da otobüs nehre düştü: 1 ölü, 16 kayıp
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, içerisinde 17 kişi bulunan otobüs nehre düştü. Olay sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, akıntıya kapılan 16 kişinin ise öldüğü tahmin ediliyor.
Ravalpindi şehrinden Çilas'a gitmekte olan seyir halindeki yolcu otobüsü, Kohistan mevkinde, henüz belirlenemeyen nedenle nehre düştü.
Olayın ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan yetkililer, akıntının hızlı ve otobüsün düştüğü yüksekliğin fazla olmasını göz önünde bulundurarak diğer 16 yolcunun hayatını kaybettiğini düşünüyor.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Pakistan
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