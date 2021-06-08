Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 02:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü
Hindistan'da dezenfektan üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Söndürülen yangında en az 15 kişinin öldüğü açıklandı.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde dezenfektan üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.
Kimyasal maddelerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Yangının neden olduğu duman tabakası metrelerce yükseldi.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Saatler süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
En az 15 ölü
Yangının söndürülmesinden sonra yapılan incelemede facia gün yüzüne çıktı. En az 15 kişinin öldüğü açıklandı.
Yetkililer yangında ölenlerin çoğunun dumandan zehirlendiği bilgisini paylaştı.
Onlarca kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.
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