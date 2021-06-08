Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da kabul ettiğini açıkladı.

"NATO'nun 2030 girişiminin önemi konusunda mutabık kalındı"

Biden'ın NATO'nun güvenlik ve demokratik değerleri korumadaki 7 asırlık başarısı için müttefikleri ile yakından çalışmak adına güçlü taahhüdünü yinelediğini belirten Psaki, "Biden ve Stoltenberg, stratejik rekabet ve iklim değişikliği, siber saldırıları gibi milletler arası tehditlerle mücadeleye ittifakın uyum sağlaması için NATO'nun 2030 girişiminin önemi konusunda mutabık kaldı" bilgisini paylaştı.

Görüşmede NATO müttefiklerinin savunma harcamaları ve ortak savunmaya yönelik yatırımlarının da ele alındığını aktaran Psaki, "Biden ve Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'a yönelik 20 yıllık yatırımı ve diplomatik barış çabalarına yönelik devam eden çabalarını da görüştü" açıklamasını yaptı.