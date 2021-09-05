ABD Afganistan'dan çekildi, Bagram Askeri Üssü Taliban'ın kontrolüne geçti.

Üs, Amerikan ordusunun yaklaşık 20 yıl boyunca Taliban'a karşı savaşının komuta merkezi oldu.

Amerikan ordusu geri çekilirken ardında onlarca zırhlı araç, helikopter ve askeri ekipman bıraktı.

ABD ordusundan geriye kalanlar

TRT Haber tüm gözlerin çevrildiği üsse girdi, Amerikan ordusundan geriye kalanları görüntüledi.

TRT Haber spikeri Ahmet Görmez izlenimlerini aktardı:

"Amerikan askerlerinin Afganistan’da bıraktığı onlarca aracın içinde işte bu amraplar yani mayına karşı korumalı araçlar var genelde Maspro model olarak kullanılan araçlar bunlar. Benim bulunduğum noktada sadece 11 tane var. Belki diğer tarafta çok daha fazlası vardır. Hummer'ları saymıyorum bile. Tamamı artık Taliban'ın elinde."

Uçus sistemlerini kasten bozdular

Amerikan ordusundan geriye çok sayıda helikopter de kaldı. Helikopterler de dahil pek çok ekipman hasarlı halde.



"İçeride yine sistemlere zarar verilmiş vaziyette. Duvardan sarkan birçok ekipman var. Burası normalde teknisyenin oturduğu kısım. Bu alanda bir ağır makineli bulunur. Şu yan tarafta bir pencere vardır. Bu noktadan helikopterin korunması sağlanır. Çünkü bu helikopterler personel ve ürün taşımak için genel maksat helikopteridir. Roketler, toplar yoktur. Yani o biraz önceki armerları bu pencereden dışarı çıkar. Bu alan da yine zarar görmüş."



Helikopterin kuyruk kısmı, pervanelere giden sisteme de kasıtlı olarak zarar verildiği tespit edildi.

Taliban üyeleri, ABD güçlerinin kasıtlı olarak bozduğu araçlar ve teçhizat nedeniyle tepkili.

20 yıldır savaşın merkeziydi



Başkent Kabil'in yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde yer alan Bagram, ülkedeki en büyük NATO üssüydü.



Amerikan İstihbarat Servisi CIA'in bir karargahının da bulunduğu üstte yapılan işkenceler de raporlara yansımıştı.