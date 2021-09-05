Son 24 saatte en fazla vaka sayısı 1485 kişinin COVID-19'a yakalamasıyla, Delta varyantının etkisindeki Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde kaydedilirken, Victoria'da 183, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 15 kişinin testi pozitif çıktı.

Tam kapanmanın halen yürürlükte olmasına rağmen, salgını durduramayan eyaletlerden gelen yeni vakalarla birlikte ülkede COVID-19'a yakalananların sayısı 61 bin 634'e yükseldi.

Diğer eyaletlerde COVID-19'dan yeni can kaybı yaşanmazken, NSW'de 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde, virüsten ölenlerin sayısı 1039'a ulaştı.

En fazla can kaybı Victoria'da

Avustralya, Haziran 2021'de ilk Delta varyantına bağlı vakalar görülene kadar, ülkedeki toplam vaka sayısını yaklaşık 31 bin, COVID-19'dan ölenlerin sayısını da 910'da tutmayı başarmıştı.

Ülkede COVID-19'dan en fazla can kaybı 823 kişinin hayatını kaybetmesiyle Victoria eyaletinde yaşanırken, NSW'de 180, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland'da 7, Güney Avustralya’da 4, ACT’de 3 kişi hayatını kaybetti.