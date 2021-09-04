Ariana Afgan Hava Yolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin bayrak taşıyıcısı Ariana Afgan Hava Yollarına ait yolcu uçağı 31 yolcusuyla öğleden sonra yerel saatle 15.00 sularında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan Mezarı Şerif'e uçtu.

Gün içinde bir iç hat uçuşunun da Herat'a yapılacağı belirtilirken, bugünden itibaren iç hatlarda uçuşların rutin bir şekilde devam ettirileceğinin altı çizildi.

[Fotoğraf: AA]

Kabil'in döviz çarşısı Şehzade faaliyetine başladı

Ayrıca Taliban'ın başkenti ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Kabil Şehzade Sarayı da faaliyetine başladı.

Afganistan'daki döviz kurunun belirlendiği ayaklı borsa olarak bilinen Şehzade Sarayı'nın açılmasıyla 1 dolar 87 Afganiden 84'e geriledi.

[Fotoğraf: AA]

Onlarca döviz bürosunun bulunduğu Şehzade, şehrin Mandevi bölgesinde yer alıyor.

Özel üniversiteler açıldı

Kabil'deki özel üniversitelerin de kapılarını açtıkları duyuruldu. Az sayıda öğrencinin sınıflara gittiği ifade edilirken, devlet üniversitelerinin ise henüz açılmadığı vurgulandı.

Taliban yetkilileri üniversitelerin 7 Eylül'de faaliyetine başlayacağını duyurmuştu.