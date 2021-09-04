Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in ev sahipliğinde Büyükelçilikte düzenlenen etkinlikte "Esaretten Özgürlüğe" adlı kitabın Japonca baskısının tanıtımı yapıldı.

Kitap, Birinci Dünya Savaşı esnasında Rus ordusunca Sibirya’daki kamplarda esir tutulan bin 32 Türk askerinin, bölgenin kontrolünü ele alan Japonya tarafından vatanlarına gönderilmesini konu alıyor.

Kitabın tanıtımı, Büyükelçilik'teki etkinlikte yapılırken, esaretten kurtarılan Türk askerlerinin Osmanlı topraklarına yolculuğunu anlatan video gösterildi.

"Gençlerimizin bu gerçekleri iyi bir şekilde idrak edeceğine inancımız var"

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk esirlerin kurtuluşunun 100'üncü yılında bu kitabı Türk ve Japon milletinin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Özellikle gençlerimizin her iki ülke açısından hem Türkçe hem Japonca basılan bu eserle aramızdaki derin bağları güçlendirme adına bu gerçekleri iyi bir şekilde idrak edeceklerine ve aramızdaki bağları kuvvetlendirmek için önemli bir dayanak olduğuna inancımızı da ifade etmek istiyorum." dedi.

Türk-Japon dostluğunun bir vesikası “Esaretten Özgürlüğe” kitabının tanıtımını Tokyo Büyükelçiliğinde yaptık.



I. Dünya Savaşı’nda karşı cephelerde olsak da yaptığımız yol arkadaşlığını konu alan kitap, hadisenin 100. yılında yaşadığımız kader birliğini gözler önüne seriyor. pic.twitter.com/osmYbvOQr8 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 4, 2021

Türk askerlerini İstanbul'a getiren geminin komutanı Yarbay Yukichi Tsumura'nın torunu Akazawa Shuhei de etkinlikteydi.

Akazawa Shuhei, "Türk milletinin aradan geçen 100 yıla rağmen bunu anımsıyor olması bizim için mutluluk verici. Bizler için Japon dostluğunun daha çok tanınması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Shuhei'ye, Türk-Japon dostluğunun simgesi olarak bir plaket takdim edildi.