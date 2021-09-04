29 Ağustos'tan bu yana etkili olan Ida kasırgası, ABD'nin kuzeydoğusunda büyük hasara neden oldu.

Saatteki hızı 241 kilometreye ulaşan kasırga, önce Louisiana kıyılarını etkisi altına aldı. Ardından New York, New Jersey ve Pensilvanya'nın bir bölümünü vurdu. Birçok ev yıkıldı, caddeleri, sokakları su bastı, ağaçlar devrildi, ulaşım felç oldu.

Kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi.

New York ve New Jersey'de acil durum hali devam ediyor. Louisiana ve Mississippi'de de mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, bir milyondan fazla kişi hala elektriksiz ve elektrik kesintilerinin bir kaç gün daha süreceği belirtiliyor.

Benzin kuyrukları oluştu

Su kesintileri de 600 bin kişiyi etkiledi.

Louisiana’da gıda ve benzin almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı süpermarketlerde temel ihtiyaç maddeleri sınırlı miktarda satılıyor. Kasırga nedeniyle okulları kapanan 250 bin öğrencinin ne zaman ders başı yapacağı da bilinmiyor.

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Biden'dan Louisiana'ya ziyaret

Louisiana da, kasırgadan korumak için bir depoya götürülen dört huzurevi sakininin ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı.

ABD Başkanı Joe Biden da, Louisiana'ya giderek afetzedelerle bir araya gelerek kasırgadan zarar görenlere destek sözü verdi.