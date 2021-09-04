Yunanistan'da aşı olmadığı için işine son verilen binlerce sağlık çalışanı, hala işinden uzak.

Atina merkezli Yunan “Kathimerini” gazetesindeki habere göre, Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, milletvekilleri önünde yaptığı açıklamada, işine son verilen sağlık çalışanlarının sayısını 6 bin 412, ambulans çalışanlarının sayısı ise 500 olduğunu açıkladı.

Yunan hükümetinin aşısını yaptırmayan sağlık çalışanlarını işten uzaklaştırma kararını savunan Plevris, sağlık çalışanlarının arasındaki aşılama oranının gittikçe arttığını belirtti.

En az 1 doz aşı yaptıran sağlık çalışanları işine iade edilecek

Aşılanmak için verilen sürenin 1 Eylül'de dolmasıyla Yunanistan'da binlerce sağlık çalışanının işine son verilmişti.

Yüzlerce sağlık personeli 2 Eylül'de düzenlediği eylemde hükümetin zorunlu aşı politikasını protesto etmişti.

Protestodan sonra hükümet, en az 1 doz aşı yaptıran sağlık çalışanlarının işine iade edileceğini açıklamıştı.

Yunanistan'da nüfusun yaklaşık yüzde 53'ü tam doz aşı yaptırmış durumda. Yunanlı yetkililer bu oranı yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor.