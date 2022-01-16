Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 00:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı
Meksika’da tren hemzemin geçitten geçen araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekiler kasası açılan kamyondaki eşyaları yağmaladı.
Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Ocotlan şehrinde hemzemin geçitten geçen bir kamyon ve bir otomobile tren çarptı.
Kazada iki aracın şoförü yaralandı. Kamyon şoförünün durumunun ise ağır olduğu belirtildi.
Eşyaları yağmaladılar
Kazanın ardından her iki araçta kullanılamaz hale gelirken, çevredeki bazı kişiler durumdan faydalanarak kasası açılan kamyondaki eşyaları yağmaladı.
Görgü tanıkları, hemzemin geçitteki her iki aracın da trenin geldiğini son anda fark ettiğini ancak trafik nedeniyle hemzemin geçitten çekilemediklerini söyledi.
Etiketler: Meksika
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