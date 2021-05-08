Meksika’da yaşanan tarihin en trajik kazalarından birinin ardından yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kadının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26'ya yükseldi.

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

Halk sokaklara döküldü

Halkın yönetime tepkisi ise dinmiyor.

Meksika'nın Başkenti Mexico City'de toplanan protestocular, geçmişte de sorunlar yaşanan metro hattının çökmesi sonucu ölen insanlar için adalet talep etti.

Meksikalılar için olayın utanç verici olduğu vurgulandı.

Mexico City'nin çeşitli yerlerinden yola çıkan göstericiler, olay yerinde mum ve çiçeklerle kurbanlara saygı duruşunda bulundu.

Protestocular yolsuzluklardan kaynaklı ihmal nedeniyle insanların öldüğünü savundu.

Protestocuların olay yerine yaklaşmasını engellemeye çalışan polisle göstericiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Ancak tartışmaların ardından polis üst geçidin çöktüğü yere yaklaşan göstericilere izin verdi.

Kazanın ardındaki neden aranıyor

Şehrin metro hattı, hizmete açıldığı 2012 yılından bu yana bir dizi sorunla boğuşuyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kazanın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için derinlemesine bir araştırma sözü verirken, insanları kimin suçlanacağı konusunda spekülasyon yapmamaya çağırdı.



