Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 10.02.2025 06:35

Trafoya giren maymun tüm ülkenin elektiğini kesti

Sri Lanka’da bir maymunun elektrik şebekesi trafosuna girmesi, ülke genelinde elektrik kesintisine yol açtı.

Trafoya giren maymun tüm ülkenin elektiğini kesti
[Fotoğraf: Unsplash]

Sri Lanka hükümet yetkilileri, Pazar günü ülkedeki bir elektrik şebekesi istasyonuna izinsiz giren bir maymunun ada genelinde elektrik kesintisine neden olduğunu açıkladı.

Yerel saatle 11:30 sıralarında başlayan elektrik kesintisi, yaklaşık üç saatin ardından halen tam olarak sağlanamamıştı.

22 milyonluk nüfusa sahip ada ülkesindeki hastaneler ve işletmeler şu anda jeneratör veya invertör kullanıyor.

Sri Lankalılar, ülkenin ekonomik krize girdiği 2022 yazında aylarca elektrik kesintilerine maruz kalmıştı.

Yetkililer, akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin bitince termik santrallerde günde 13 saat elektrik kesintisi yapmak zorunda kalmıştı.

Sri Lanka maymunları

Ada ülkesi birçok maymun türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlar hem kentsel hem de kırsal alanlarda yaygın görülüyor. Toque Makağı, Mor yüzlü Langur ve Gri Langur, Sri Lanka'nın en ünlü üç maymun türü.

Sri Lanka'nın birçok yerinde, özellikle ormanların, tapınakların ve hatta kentsel alanların yakınında, maymunlar serbestçe dolaşıyor. Kandy ve Kolombo gibi şehirlerde, maymunlar bazen ağaçlara tırmanırken, elektrik hatları boyunca dolaşıyor veya yiyecek aramak için binalara girebiliyor.

ETİKETLER
Sri Lanka Elektrik
Sıradaki Haber
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, tüm bakanların istifasını talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:51
Baltık ülkeleri, Rus elektrik sisteminden ayrıldı
06:47
Katil Netanyahu'dan, Trump'ın Gazze'de etnik temizlik planına "devrimci" nitelendirmesi
06:43
ABD Başkanı Trump, 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan etti
06:35
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, tüm bakanların istifasını talep etti
06:34
Filistin: İsrail, Yahuda ve Samarra olarak adlandırma yönelimiyle Batı Şeria’yı ilhakı amaçlıyor
06:31
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze’yi satın alacağım
Denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı
Denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ