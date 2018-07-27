Toronto'da Müslüman aileye saldıran adam gözaltına alındı

Toronto'daki Merkez Ada'ya gitmek için ailesiyle feribot sırası bekleyen Hasan Ahmed, sarhoş bir Kanadalının sözcü taciz ve tehditlerine maruz kalmıştı.

Ahmed'e, "Umrumda değilsin. Burası benim bölgem bana soru soramazsın. Ontario'ya hoşgeldiniz, kafanızı ezeceğim." diye bağıran Lombray Ball'in gözaltına alındığı açıklandı.

Hasan Ahmed, "Kızım 9, oğlum 12 yaşında. Biz Müslümanız. Eşim ve kızım başörtüsü takıyor ve çok korktular. 8 yıldır Kanada'da yaşıyoruz. İlk kez bir saldırıya maruz kaldık. Bu dünyada bazı kötü insanlar var ama hepsi kötü değil. Toronto harika bir şehir ve bu olayın bizi bu fikirden döndürmesine izin vermeyiz" demişti.

Kaynak: Global News, CBC