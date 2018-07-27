Avrupa aşırı sıcaklarla boğuşuyor

Salı gününden bu yana aşırı sıcağın etkisinde olan Fransa’nın başkenti Paris’te bugün ölçülen 36 derecelik hava sıcaklığı, son 40 yılın rekoru oldu.

25 kentte “turuncu alarm” ilan edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkedeki 25 kentte “turuncu alarm” ilan ederken, Auxerre kentinde bugün sıcaklığın 39 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İngiltere'de bu yılın en yüksek sıcaklığı yaşandı

İngiltere’de hava sıcaklığının bazı bölgelerde bugün 38,5 dereceye çıkması bekleniyor. Ülkede dün kaydedilen 35,1 derece bu yılın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığı oldu.

İngiltere'de, meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı günden bu yana en sıcak hava, 2003’te 38 derece olarak ölçülmüştü.

İngiltere’deki tarihi sıcaklığın bazı bölgelerde yerini bu geceden itibaren şiddetli yağış ve fırtınaya bırakması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri ülkede ağustos ayında da yüksek sıcaklıkların ölçüleceğini öngörüyor.

Aşırı sıcaklara bağlı ölümler 3 kat artacak

Öte yanda İngiliz parlamentosunun Çevre Teftiş Komisyonu dün bir rapor yayımlayarak, hükümetlerin gereken önlemleri almaması durumunda ülkede aşırı sıcaklara bağlı ölümlerin 35 yıl içinde 3 kat artarak yılda 7 bine yükseleceği uyarısında bulundu.

İngiltere’de sıcaklık rekorunun kırıldığı 2003’te 10 gün içinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Brüksel'de 2006'dan bu yana en sıcak gün yaşandı

Geleneksel olarak yağmurlu ve serin geçen yaz aylarının aksine Belçika'da da yaz ayları sıcak havanın etkisinde.

Dün Brüksel'de hava sıcaklığının 34 derecenin üstüne çıkmasıyla 2006 yılından bu yana en sıcak gün yaşandı.

Bugün ülkede hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yüksek seyreden sıcak havanın ardından meteoroloji yetkilileri Belçika için akşam saatlerinde yağmur ve fırtına uyarısı veriyor.

Ülke genelinde gelecek günlerde sıcaklıklıklarda 10 derece düşüş yaşanması bekleniyor.

Hollanda'da son 100 yılın en sıcak 3. günü

Hollanda'da son 100 yılın en sıcak 3. günü dün 38,2 dereceyle dün yaşandı. Ülkede ayrıca 24,4 derece ile en sıcak gece yaşandı.

Ülkenin doğu kesiminde sıcaklığın bugün de 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Hollanda’da tarihin en yüksek iki sıcak dönemi 27 Haziran 1947’de 38,4 ve 23 Ağustos 1944’te de 38,6 derece olarak ölçülmüştü.

İsveç'te son 66 yılın en sıcak günleri yaşanıyor

Kuzey Avrupa ülkesi İsveç’te de son 66 yılın en sıcak günleri yaşanırken, sıcaklık dün ve bugün Skone bölgesindeki Hestveda kentinde 35 dereceye kadar yükseldi.

Başkent Stockholm'de de sıcaklık 34 dereceye kadar çıkarken, göl ve denize gidemeyenlerin havuz, park ve gölgeliklerde serinlemeye çalıştığı görüldü.

Türkiye yangın söndürme uçağı gönderdi

İsveç’te 23 bölgede orman yangınları da devam ederken, Türkiye'den bir yangın söndürme uçağının gönderildiği belirtildi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, yangın söndürme uçaklarının hava muhalefeti nedeniyle bekletildiğini ancak en kısa sürede yola çıkacağını kaydetti.

Kaynak: AA