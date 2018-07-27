İngiltere ve ABD arasında DEAŞ krizi

İngiliz vatandaşı teröristlerin ölüm cezası alabilecekleri endişesi ile alınan kararın ardından İngiltere, ABD ile yürüttüğü DAEŞ konusundaki iş birliğini de kısa süreli askıya aldı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, istihbarat paylaşımının ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin Alexanda Amon Kotey ve El Şafi el-Şeyh isimli teröristlere idam cezası verebileceği yönünde yoğun eleştiri aldı.

Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh'in isimli teröristler DEAŞ içinde “The Beatles” olarak adlandırılan 4 kişilik bir üst düzey bir hücreye üye olmakla suçlanıyor.

Kaynak: Reuters