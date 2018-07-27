  • 28 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.843
    EURO 5.667
  • BIST 95584.84
    ALTIN 190.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsveç'ten Türkiye'nin yangın söndürme desteğine teşekkür

İsveç'ten Türkiye'nin yangın söndürme desteğine teşekkür

İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu, ülkelerinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsveçten Türkiyenin yangın söndürme desteğine teşekkür

İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması bünyesindeki ilk desteğini, İsveç'te halen devam etmekte olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına uçak göndererek destek verildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Türkiye'ye bu değerli dayanışma için teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Orman yangınları 20 noktada sürüyor

İsveç'te aşırı sıcaklar, orman yangınlarına neden olmuştu. Ülkede geçen hafta 83 noktada başlayan orman yangını, halen 20 noktada devam ediyor.

İsveç Sivil Savunma Dairesi, bir haftada 25 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğunu açıklamıştı. Yangının yol açtığı zararın, 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: Türkiye yangın, türkiye, İsveç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER