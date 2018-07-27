İsveç'ten Türkiye'nin yangın söndürme desteğine teşekkür

İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması bünyesindeki ilk desteğini, İsveç'te halen devam etmekte olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına uçak göndererek destek verildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Türkiye'ye bu değerli dayanışma için teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Orman yangınları 20 noktada sürüyor

İsveç'te aşırı sıcaklar, orman yangınlarına neden olmuştu. Ülkede geçen hafta 83 noktada başlayan orman yangını, halen 20 noktada devam ediyor.

İsveç Sivil Savunma Dairesi, bir haftada 25 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğunu açıklamıştı. Yangının yol açtığı zararın, 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA, İHA