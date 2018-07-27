Einstein'in süperkütleli kara delik teorisi doğrulandı

Einstein'ın süper kütleli bir kara deliğe yaklaşan bir yıldızın hareketi esnasında ne olacağı hakkındaki teorisi, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından Samanyolu'ndaki bir yıldızın gözlemlenmesiyle, ilk kez doğrulanmış oldu.

Gök bilimciler deliğin çevresindeki bir grup yıldızı gözlemleyerek "yerçekiminden dolayı kırmızıya kayma" olarak bilinen fenomeni doğrulamayı başardılar.

Şili'de devasa boyutlarda bir teleskopla inceleme yapan bilim insanları S2 isimli bir yıldızın Yay A isimli Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin yoğun çekim alanından geçmesini izledi.

Gözlemleme sırasında ışığın kara delik gibi bir çekim kuyusundan çıkarken dalga boyutunun genişlemesi anlamına gelen "yerçekiminden dolayı kırmızıya kayma" tespit edildi. Pratikte bu dalga boyutunun ışık yelpazesinde kırmızı bölgesine kayması anlamına geliyor.

Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü'nden kıdemli astronom Frank Eisenhauer, Einstein'ın genel görelilik kuramını, süper kütleli bir kara deliğin yakınında ilk kez doğrudan test edebildiklerini söyledi.

Eisenhauer, o zaman Einstein'ın hayal edemeyeceği şeyi bugün gösterebildiklerini söyledi.

Kara delikler üstüne yeni araştırmaların önünü açacak

Bu olgu Einstein'in genel görelilik teorisinde ortaya konmuş ancak kara delik gibi yoğun çekimli bir alanda gözlemlenmemişti. Eisenhauer, bu ölçümün kara delikler üstüne araştırma için kapı açtığını söyledi.

Eisenhauer "Gelecekte galaksimizde genel göreceliliğin pek çok etkisini göreceğiz. Yıldızların yörüngelerinin değiştiğini, ışığın daireler çizdiğini ve uzay-zamanının kara delikle birlikte döndüğünü göreceğiz" dedi.

Şili'deki teleskopu işleten Avrupa Güney Gözlemevi'nden Françoise Delplancke de, fizik kanunlarının Güneş Sistemi'nde, belirli koşullar altında test edilebildiğini belirtti.

Delplancke "Bu nedenle çekim alanlarının çok güçlü olduğu yerlerde bu kanunları kontrol etmek astronomide çok önemli" diye konuştu.

S2 yıldızı, kara deliğinin çevresindeki yıldız kümesinin bir parçası. Bu yıldızlar her 16 yılda bir kara deliğe yakınlaştıklarında akıl durduran bir hıza ulaşıyorlar.

Kaynak: Reuters, CNN