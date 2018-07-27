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Tunus mülteci gemisinin limanlarına demirlemesine izin vermiyor

İçerisinde 40 göçmen bulunan bir kurtarma gemisi, Malta ve İtalya’nın ardından Tunus tarafından da reddedildi. Göçmenler 11 gündür hükümetin karar değiştirmesini bekliyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:46





