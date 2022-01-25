Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, 15 Ocak'ta yanardağ patlaması ve ardından tsunaminin meydana geldiği Tonga'ya gönderilen yardımları ele aldı.

Dutton, şimdiye kadar salgından korunmayı başaran Tonga'ya yardım taşıyan Avustralya donanmasına ait "HMAS Adelaide" gemisinde 23 kişide COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.

Tongalı yetkililerle bir sonraki adıma dair istişareler yapıldığını kaydeden Dutton, Tonga'nın yardıma aşırı derecede ihtiyacı olduğunu ancak COVID-19 riskini istemediklerini belirtti.

Temassız boşaltım mümkün

Dutton, geminin denize biraz açılıp demirleyebileceğini veya iskeleye dönerek yardım malzemelerini boşaltabileceğini söyledi.

Bunun temas olmadan yapılabileceğini dikkati çeken Dutton, şu an birkaç seçenek üzerinde çalışıldığı bilgisini verdi.

Su ve barınak gibi yardımların taşındığı "HMAS Adelaide" gemisinde bulunan Chinook tipi helikopterle yardımların, mürettebatın Tongalılarla teması olmadan teslim edilebilmesi de mümkün.

Bugüne kadar COVID-19 salgınından korunmayı başaran Tonga'da yetkililer, yardım gönderen ülkelerden, yardımları kişisel temas olmadan teslim etmelerini istemişti.

Sınırlarını kapatarak bugüne kadar salgından korunmayı başaran Tonga'da, virüsün yayılması durumunda yeteri kadar güçlü olmayan sağlık sisteminin salgınla başa çıkmakta zorlanacağı belirtiliyor.

Tsunami, Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.