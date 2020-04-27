"Inquirer.net" sitesinin haberine göre, Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu.

Hanks, COVID-19 ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, yeni tip koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.

Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.