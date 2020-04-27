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Tom Hanks ve eşi plazma bağışı yapacak
[Fotoğraf: AA]
COVID-19'a yakalandıktan sonra iyileşen Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı.
"Inquirer.net" sitesinin haberine göre, Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu.
Hanks, COVID-19 ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.
Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, yeni tip koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.
Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Etiketler: Tom Hanks Rita Wilson plazma bağışı koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 01:34
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