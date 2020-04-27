Haber Giriş: Kaynak: AA
Pompeo'dan ramazan ayı mesajı
[Fotoğraf: AA]
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına iyilik yapmaya gayret etmek için hatırlatma olması temennisinde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ramazan ayı dolayısıyla Twitter'da paylaşım yaptı.
Pompeo, şunları kaydetti:
"Kutsal ramazan ayının tüm inanç mensuplarına iyilik yapmaya gayret etmek için bir hatırlatma olmasını diliyorum. COVID-19 (yeni tip koronavirüs) ile mücadele ederken, ortak insanlığımıza, içerde ve dışarda dini özgürlüklere ve kucaklaşmaya bağlı olduğumuzu göstermeye devam edecek şekilde (bu ayı) çeşitli yollarla kutlamayı diliyorum."
Etiketler: abd mike pompeo ramazan twitterSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 01:20
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