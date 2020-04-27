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Brezilya'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 189 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 189 artışla 4 bin 205’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 3 bin 379 artarak 61 bin 888’e yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: Brezilya covid 19 koronavirüsSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 00:54
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