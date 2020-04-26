Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı
[Fotoğraf: AA]
İsrail'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen vaka sayısı 15 bin 443'e ulaşırken, can kaybı 201’e çıktı.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede böylelikle COVID-19 kaynaklı can kaybının 201’e ulaştığı, 295 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 148'e yükseldiği ifade edildi.
6 binden fazla kişi iyileşti
Açıklamada ayrıca, hastalardan 132'sinin durumunun ağır olduğu, 6 bin 731 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.
Etiketler: israil koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 22:56
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