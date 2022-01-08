Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), hafta başında ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde etkili soğuk havanın, doğu ve güney kesimlerine doğru yöneldiğini açıkladı.

Tokyo İtfaiye Departmanı'na göre şehir genelinde şimdiye kadar 525 kişi buzlanan yollarda kayma ve düşme gibi sebeplerle hastaneye kaldırıldı, 77 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Başkentteki Haneda ve Narita Havalimanlarında bazı uçuşlar iptal edildi.

Tokyo geneli için "şiddetli kar" uyarısını en son Ocak 2018'de yapmıştı.