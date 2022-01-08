Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Şaanşi, orta kesimindeki Hınan ve doğusundaki Cıciang eyaletlerinde yurt içi kaynaklı vakaların yol açtığı salgınlar devam ederken güneydeki Guangdong eyaletinde yerel kaynaklı 2 yeni vaka görüldü.

Yurt içi kaynaklı vakaların 46'sına Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da rastlandı. Hınan'da eyalet merkezi Cıngcou'da 24, Şuçang'da 18 ve Coukou'da 1; Cıciang eyaletinde Ningbo'da 3 ve Cinhua'da 1 ve Guangdong eyaletinde Şıncın'da 2 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 64 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 295 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 359 hastanın tedavisi sürüyor.