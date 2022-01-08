Colorado eyaletine bağlı Boulder County’de başlayan yangın, saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etmişti.

Biden, orman yangınlarının küresel ısınma sonucu oluştuğunu ve bunun kırmızı alarm olduğunu vurguladı.

Colorado’da orman yangınlarında 2 kişi kayboldu. Söz konusu kişilerin hayatlarını kaybetmelerinden endişe ediliyor.

Yangınlarda 35 bin kişi evlerini terk etti

Yangınlar nedeniyle 35 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, binlerce hektar arazi küle döndü. Evler dahil yaklaşık bin yapı hasar gördü.

Hasarın 513 milyon doları bulduğu belirlendi.