Colorado eyaletine bağlı Boulder County’de perşembe sabah saatlerinde başlan yangın saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti.

Eyalet tarihinin en büyük yangınında, Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi.

[Fotoğraf: AP]

Yetkililer, biri itfaiye memuru altı kişinin yaralandığını, üç kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaşırken tarihi yangının bölgede etkili olan kar yağışıyla sona erdiği ifade edildi.

"Yaşananlar iklim değişikliğinin bir yansıması"

Yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan yangında bin ev hasar gördü, bir otel ve bir alışveriş merkezi kül oldu.

[Fotoğraf: AP]

Yerleşim yerlerindeki yangınların bir kısmının rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direklerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Bilim insanları, aşırı kuru ve rüzgarlı havaların iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu ve yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını söylüyor.

İki hafta önce Colorado'daki mevsim dışı yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan fırtına büyük bir yıkıma sebep olmuştu. 100 binden fazla ev ve işyeri de dahil olmak üzere dört ABD eyaletinde elektrik kesintileri yaşanmıştı.



