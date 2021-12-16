Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Colorado'daki devasa toz fırtınası dronla görüntülendi
Colorado'daki mevsim dışı yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan fırtına, 100 binden fazla ev ve işyeri de dahil olmak üzere dört ABD eyaletinde elektrik kesintilerine yol açtı. Dağlar üzerinde görünen toz bulutu ve fırtına dronla kayda alındı.
Meteorologlar, Colorado'daki olağandışı rüzgar fırtınasını ‘dust bowl’ (toz çanağı) olarak nitelendirdi.
15 Aralık’ta ABD'nin Colorado eyaletindeki dağların üzerinde görülen büyük bir toz fırtınası, yerel sakin Kirk Fischer tarafından çekilen dronla görüntülendi.
Olağandışı olarak nitelendirilen rüzgar fırtınasının saatte 161 km hızla estiği ifade edildi.
4 eyalette elektirik kesintisi yaşandı
100 binden fazla ev ve işyeri de dahil olmak üzere dört ABD eyaletinde elektrik kesintileri yaşandı.
Ulusal Hava Servisi tahmininde, şiddetli rüzgarların Çarşamba günü bir gecede artacağını ve 16 Aralık Perşembe gününe kadar Yukarı Ortabatı'yı geçerek Kanada'ya ulaşacağını söylemişti.
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