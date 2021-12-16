Meteorologlar, Colorado'daki olağandışı rüzgar fırtınasını ‘dust bowl’ (toz çanağı) olarak nitelendirdi.



15 Aralık’ta ABD'nin Colorado eyaletindeki dağların üzerinde görülen büyük bir toz fırtınası, yerel sakin Kirk Fischer tarafından çekilen dronla görüntülendi.



Olağandışı olarak nitelendirilen rüzgar fırtınasının saatte 161 km hızla estiği ifade edildi.

4 eyalette elektirik kesintisi yaşandı



100 binden fazla ev ve işyeri de dahil olmak üzere dört ABD eyaletinde elektrik kesintileri yaşandı.



Ulusal Hava Servisi tahmininde, şiddetli rüzgarların Çarşamba günü bir gecede artacağını ve 16 Aralık Perşembe gününe kadar Yukarı Ortabatı'yı geçerek Kanada'ya ulaşacağını söylemişti.

