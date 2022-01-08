Twitter hesabından COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Bakan Frydenberg, ailesiyle birlikte kendilerini tecride aldıklarını açıkladı.

Paylaşımında COVID-19’un bilinen belirtilerini yaşadığını belirten Frydenberg, "Düşüncelerim COVID-19 olan herkesle birlikte. Bu zor bir zaman ama bunu da aşacağız" ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarının 100 binin üstüne çıkacağı öngörülüyor

COVID-19’un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya’da, virüsün ilk görüldüğü günden bu yana 761 bin 926 kişi virüse yakalanırken 2 bin 319 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Aktif vaka sayısının 381 binin üzerine çıktığı ülkede, hastanede yatan 3 bin 979 kişiden 344’ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Dün 78 binden fazla yeni vaka bildirilen ülkede, salgının bu hızla yayılması durumunda vaka sayılarının 100 binin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.