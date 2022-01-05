Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler’de (NSW) 35 bin 54, Victoria’da 17 bin 636, Queensland’da 6 bin 781, Güney Avustralya’da 3 bin 493, Tazmanya’da 867, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 810, Kuzey Bölgesi’nde 117, Batı Avustralya’da 16 kişiye COVID-19 teşhisi konulmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 612 bin 427’ye yükseldi.

Delta ve Omicron varyantlarının etkisiyle hızlı vaka artışının sürdüğü ülkedeki test sonuçlarına göre, bir günde ilk kez 64 bin 774 kişi virüse yakalandı.

Avustralya’daki bir önceki günlük en fazla vaka sayısı dün 47 bin 799 kişinin virüse yakalanmasıyla yaşanmıştı.

Virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 290’a çıktı

Avustralya’nın diğer eyaletlerinde COVID-19’dan yeni can kaybı bildirilmezken, vakaların yoğunlaştığı Victoria’da 11 ve NSW’de 8 kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı da 2 bin 290’a yükseldi.

Aktif vaka sayısının da 270 bini aştığı ülkede, hastanede yatan 3 bin 308 Avustralyalıdan 249’u yoğun bakımda tedavi görüyor.

Federal ve eyalet hükümetleri, Omicron varyantının aralık başında kaydedilmesiyle hızlı artış gösteren vaka sayılarına rağmen kapanmaya gidilmeyeceğini açıklamıştı. Ancak yetkililer hastaneye yatış oranlarının yükselmesi sonucunda sağlık sisteminin zorlanmasından da kaygı duyuyor.

COVID-19’a yakalananlara çağrıda bulunan sağlık birimleri, zorunlu olmadıkça tedavi için hastanelere gitmemelerini istedi.

Hatırlatma dozunun vurulmaya başlandığı Avustralya'da COVID-19’un çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 90,2, tek doz uygulananların oranı ise yüzde 93,6.