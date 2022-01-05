Çin'de COVID-19 tedbirleri gereği giriş çıkışların durdurulduğu 13 milyonluk Şian kentinde, 28 Aralık 2021'den bu yana karantinadaki halka destek için temel gıda maddeleri dağıtılıyor.

Bazı vatandaşların erzaklarının tükendiği ve yardıma ulaşamadıklarını dair haberler sosyal medyada yer aldı. Weibo'da karantinadakilerin temel gıda maddelerine ulaşmak için sigara, temizlik malzemeleri ve hatta elektronik eşyalarını takas ettiğine dair paylaşımlar yapıldı.

Bir kullanıcının oyun konsolunu bir paket hazır şehriye ve iki parça mantıya takas ettiğine dair paylaşımı çok kişi tarafından alıntılandı.

"Delta taşıyan vakalardan yayıldı"

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık 2021'den bu yana tespit edilen vaka sayısı 1793'e ulaştı.

Yerel Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Ma Guanghui, düzenlediği basın toplantısında karantina tedbirleri sayesinde günlük vaka sayısının tek hanelere indirildiği ve topluluk içi yayılmanın büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

Çin'in eski imparatorluk başkentlerinden tarihi şehirdeki salgının 4 Aralık'ta Pakistan'dan gelen bir uçaktaki Delta varyantı taşıyan vakalardan yayıldığı duyurulmuştu.

24 saatte yurt içi kaynaklı 41 vaka

Çin ana karasında dün 24 saatte 41'i yurt içi kaynaklı 91 COVID-19 vakası tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 35'ine Şian'da rastlandı.

Ayrıca ülkenin orta kesimindeki Hınan eyaletine bağlı Şuçang'da 2, Cıngcou ve Coukou'da 1'er, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletine bağlı Ningbo'da ise 2 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 50 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 102 bin 932 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 291 hastanın tedavisi sürüyor.