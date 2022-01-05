Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 07:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da kaplan saldırısı: 3 yaralı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Japonya'da safari parkta kaplan saldırısı sonucu biri ağır 3 çalışan yaralandı.
Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinde, Nasu Safari Park'ta kaplanın saldırdığı 2'si kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine eyalet itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi.
Yerleşke yetkilileri, olayın parkın açılışı öncesi 2 kaplanın, besleme noktasından ziyaretçilerin izleyebildiği yere taşınması sırasında meydana geldiğini bildirdi.
Kamu yayıncısı NHK, ağır yaralanan 20'li yaşlardaki kadının helikopterle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Olay sonrası 70 türden 700 hayvanın yaşadığı Nasu Safari Park'ın geçici olarak ziyarete kapatıldığı duyuruldu.
Etiketler: Japonya
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