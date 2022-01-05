Albany Bölge Başsavcısı David Soares, yaptığı açıklamada, Cuomo hakkında ileri sürülen delillerin "inanılır" olmasına rağmen mahkemede "kanıtlanamayacağını" belirtti.

Soares, Albany Bölge Savcılığının Cuomo hakkındaki suçlamaları "makul şüphenin ötesinde kanıtlamakla yükümlü olduğunu" kaydederek, "Bu davada, şikayetçiyi işbirlikçi ve güvenilir bulmamıza rağmen mevcut tüm kanıtları inceledikten sonra yargılamada iddiaları kanıtlama yükümlülüğünü gerçekleştiremeyeceğimize karar verdik." dedi.

Açıklamada, cezai soruşturmadan vazgeçilmesinin Cuomo hakkında açılabilecek olası tazminat davası ile ilgisinin bulunmadığına da işaret edildi.

Albany bölge şerifi Craig Apple, bir kadının valilik konutunda kendisine uygunsuz şekilde dokunduğu iddiası üzerine eski New York Valisi Andrew Cuomo hakkında 29 Ekim'de cinsel taciz suçlamasıyla cezai dava açmıştı.

En az 12 kadın, Cuomo'yu, valiliği sırasında değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Cuomo, iddiaları reddederken partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

New York Başsavcılığı, Andrew Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve eyalette Kovid-19 salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla soruşturma yürütüyor.