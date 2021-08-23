İstifa eden New York Valisi Andrew Cuomo, yayınladığı videoda New York Başsavcısı Letitia James'in kendisi hakkındaki raporunun siyasi olduğunu ileri sürdü ve sonunda temize çıkacağına inandığını söyledi.

Cuomo, eyaletin iyiliği için istifa ettiğini söyledi.

Valinin yardımcısı Melissa DeRosa ise yayınladığı açıklamada Cuomo’nun "bir daha seçimlere katılmakla ilgilenmediğini", Valinin bundan sonra ailesiyle zaman geçirmek ve balık tutmak istediğini ifade etti.

Kathy Hochul görevi devralacak

New York Valisi Cuomo’nun görevi gece yarısı sona eriyor. Görevi, Vali Yardımcısı Kathy Hochul devralacak.

Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle 10 Ağustos’ta istifa kararı almıştı.

New York Başsavcılığı, Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili soruşturmalar yürütüyor.