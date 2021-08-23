Ruanda Devlet Bakanı Tharcisse Mpunga daha önce yalnızca 40 yaş ve üstü kişilere uygulanan aşıların, bugün itibarıyla 18 yaş ve üstü genç yetişkinlerin de erişimine açıldığını duyurdu.

Aşı kampayasının üçüncü aşamasında, başkent Kigali ve diğer bölgelerde genç yetişkinlere aşı uygulanmaya başladığını kaydeden Mpunga, "Uygunluğun 18 yaş ve üstü kişilere genişletilmesi, ekonominin farklı sektörlerinde çalışan ve çoğunluğu bu yaş grubunda olan işçiler arasında virüsün bulaşmasını durdurmaya yardımcı olacak" dedi.

Binden fazla kişi hayatını kaybetti

Mpunga, aşıların ülkenin Kigali ve diğer büyük şehirlerin, normal ticari faaliyetlerine dönmesine yardımcı olacağının altını çizerek, böylece ekonomiyi canlandıracağını söyledi.

Yaklaşık 13 milyon nüfuslu Ruanda'da COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 83 bini geçti, virüs nedeniyle binden fazla kişi hayatını kaybetti.