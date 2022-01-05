George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeni silahla yaralandı
ABD'de polis şiddeti nedeniyle ölerek hayatını kaybeden ve ölümüyle dünya çapında protestolar başlatan George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeni silahla vurularak yaralandı.
ABD basınında çıkan haberlere göre, George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeni Yılbaşı gününde vurularak yaralandı.
Çocuğun karnından vurulduğu ve kaburgalarının kırılmış olabileceği kaydedildi.
Saldırı cumartesi günü saat 03:00 sıralarında Teksas, Houston'da bir apartmanın önünde gerçekleşti.
Arianna isimli çocuk, ciddi şekilde yaralandı. Floyd'un kız kardeşi LaTonya, acil müdahale ekiplerinin gelmesinin "saatler" sürdüğünü ve Arianna'nın babası tarafından hastaneye götürüldüğünü söyledi.
Polis, saldırıyla ilgili bir şüpheli olmadığını söyleyerek, tanıklaı ifade vermeye çağırdı.
George Floyd'un ölümü
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.