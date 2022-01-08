Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 02:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Libya Seçim Komisyonu'ndan açıklama: Askeri güç kullanılmasını kınıyoruz
[Fotoğraf: AA]
Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimi adaylarından birinin kuruma karşı 'askeri güç' kullanarak müdahale edilmesini kınadı.
Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı ülke vatandaşlığı olan başkanlık seçimi adaylarından birinin, Yüksek Seçim Komisyonu kurumuna askeri güç kullanarak müdahale etmesini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada isim belirtilmese de söz konusu kişinin isyancı Hafter olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.
Libya'da taraflar, seçimin hukuki altyapısını belirleyecek kanun üzerinde uzlaşamamıştı.
Bunun üzerine Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, geçen yıl 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimlerini bir ay erteleme kararı almıştı.
Etiketler: Libya
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