Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 168 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 300 bin 101'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 23 artarak 4 milyon 83 bin 118 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 330 bin 210 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 18 Ağustos 2021'den bu yana bir günde en yüksek vaka sayısına ulaşılırken ölü sayısı da hızla artıyor.

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 64'üne 1. doz, yüzde 57'sine de 2. doz aşı uygulandığı bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" durumunda bulunuyor.