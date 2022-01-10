Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısında konuştu.

Ülkesinin bir askeri darbe girişimini atlattığını ifade eden Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

- Almatı hedef alındı, Kazakistan'ın güneyi ve ardından başkent Nur-Sultan ele geçirilmek istendi.

- Almatı ve 9 bölgenin merkezi haydutlar tarafından ele geçirildi.

[Almatı'da göstericiler valilik binasına girdi. 5 Ocak 2022. | Fotoğraf: AA]

- Kazakistan yakında, uluslararası topluma neler yaşandığının kanıtlarını sunacak. Otorite, sivillere karşı savaş açmadı, açmayacak.

- Yaşanan olaylar ismi olmayan tek bir merkezden koordine edildi.

Ülkeye gelen askeri birlikler

- Rusya öncülüğündeki blok, 2 bin 30 asker ve 250 parça askeri ekipmanı Kazakistan'a sevk etti.

- Bazı kesimlerden gelen Rusya öncülüğündeki blokun adımlarının yasal olup olmadığına dair şüpheler bilgi yoksunluğundan kaynaklanıyor. Blok ile yürütülen geniş ölçekli terörle mücadele operasyonu yakında sona erecek.

[Rusya öncülüğündeki blokun Kazakistan'a gönderdiği askeri birliklerin bir kısmı | Fotoğraf: AA]

Yeni hükümet listesi duyurulacak

Tokayev, yeni hükümet listesini ise salı günü duyuracağını söyledi.