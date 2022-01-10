Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika’da ilk 'flurona' vakaları tespit edildi
Meksika’da 3 kişide COVID-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan 'flurona' tespit edildi.
COVID-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan 'flurona', Meksika’da da görüldü.
Yetkililer, Nayarit eyaletinde 1, Jalisco eyaletinde ise 2 kişide 'flurona' tespit edildiğini duyurdu.
Jalisco eyaletindeki Guadalajara Üniversitesi Laboratuvar Başkanı Alejandra Natali yaptığı açıklamada, eyalette tespit edilen 2 Flurona vakasının sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ayakta tedavi edildiklerini belirtti.
Natali ayrıca, özel bir şirketle birlikte COVID-19 ve mevsimsel gribin aynı anda teşhis edilmesini mümkün kılan test kitleri geliştirdiklerini, 'flurona' vakalarını bu test kitleri ile kolayca teşhis ettiklerini ifade etti
Etiketler: Meksika Koronavirüs
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