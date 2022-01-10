COVID-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan 'flurona', Meksika’da da görüldü.

Yetkililer, Nayarit eyaletinde 1, Jalisco eyaletinde ise 2 kişide 'flurona' tespit edildiğini duyurdu.

Jalisco eyaletindeki Guadalajara Üniversitesi Laboratuvar Başkanı Alejandra Natali yaptığı açıklamada, eyalette tespit edilen 2 Flurona vakasının sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ayakta tedavi edildiklerini belirtti.

Natali ayrıca, özel bir şirketle birlikte COVID-19 ve mevsimsel gribin aynı anda teşhis edilmesini mümkün kılan test kitleri geliştirdiklerini, 'flurona' vakalarını bu test kitleri ile kolayca teşhis ettiklerini ifade etti