Başbakan Roble ve eyalet başkanları tarafından yaklaşık bir haftadır süren görüşmeler sonrası seçim süreciyle ilgili ortak yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, meclis seçimlerinin 25 Şubat'a kadar tamamlanması noktasında Başbakan Roble ve eyalet başkanları anlaşmaya vardı.

Seçimler, açık ve şeffaf şekilde yürütülebilmesi için medya ve bağımsız gözlemciler tarafından takip edilecek.

Somali'de siyasi kriz

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 2021 başında yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken Başbakan Roble ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı ertelediğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla 27 Aralık 2021'de açığa almıştı.

Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu tarafından yetkileri askıya alınan Başbakan Roble liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu ise bu adımı "darbe girişimi" olarak değerlendirerek kınamıştı.

2004'te oluşturulan meclis sistemi, ülkenin 4 büyük kabilesi ve küçük kabilelerin temsil edildiği "4,5 sistemine" göre yönetiliyor. Kabile yapısına uygun sistemle yönetilen ülkede, 4 büyük kabile eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Seçilen meclis üyeleri de hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.